Футболист, сыгравший в УПЛ более 100 матчей, может вернуться в низший дивизион

Бывший игрок "Колоса" Александр Черноморец находится на просмотре в "Металлисте 1925". Его заметили в спарринге харьковской команды и "Ингульца".

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Летом защитник присоединился к "Ворскле", но в Полтаве закрепиться не удалось. На счету футболиста 14 матчей в этом сезоне.

В Ковалевке Александр выступал 6 лет и провел 94 поединка в Премьер-лиге. Свои первые шаги в спорте он делал в "Скале" (Моршин), после чего присоединился к "Динамо", где провел более 5 лет и отправился в "Десну".