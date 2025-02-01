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Винницкая Нива уступила в спарринге аутсайдеру Первой лиги

Первая лига

Намечается реванш

Винницкая Нива уступила в спарринге аутсайдеру Первой лиги

Поділля

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Винницкая "Нива" с минимальным счетом в гостях уступила хмельницкому "Подолью" - 0:1.

Это был первый контрольный матч подопечных Юрия Ярошенко в зимнее межсезонье.

По разным причинам отсутствовали играющий президент "Нивы" Артур Загорулько, Д. Мельник, Евтихов (оба участвовали в сборах студенческой сборной Украины) и травмированный Петленко.

8 февраля команды проведут еще один поединок, но уже в Виннице.

Товарищеский матч.

31 января 2025 года, Хмельницкий

"Подолье" Хмельницкий - "Нива“ Винница - 1:0

Гол: Вадим Шаврин, 78

Нива Винница: Захарчук (в), Борячук, Меженский, О.Мельник, два игрока на просмотре, Кобцов, Власенко, Чигур, Якимчук, Юрченко.

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Подолье (Хмельницкий) спарринг Нива (Винница)
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Источник:
Нива Вінниця
Опубликовал: Александр Бураков
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