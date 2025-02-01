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Винницкая Нива уступила в спарринге аутсайдеру Первой лиги
Намечается реванш
Поділля
Винницкая "Нива" с минимальным счетом в гостях уступила хмельницкому "Подолью" - 0:1.
Это был первый контрольный матч подопечных Юрия Ярошенко в зимнее межсезонье.
По разным причинам отсутствовали играющий президент "Нивы" Артур Загорулько, Д. Мельник, Евтихов (оба участвовали в сборах студенческой сборной Украины) и травмированный Петленко.
8 февраля команды проведут еще один поединок, но уже в Виннице.
Товарищеский матч.
31 января 2025 года, Хмельницкий
"Подолье" Хмельницкий - "Нива“ Винница - 1:0
Гол: Вадим Шаврин, 78
Нива Винница: Захарчук (в), Борячук, Меженский, О.Мельник, два игрока на просмотре, Кобцов, Власенко, Чигур, Якимчук, Юрченко.
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