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"Никакого конфликта там не было". В Металлисте 1925 назвали причины отстранения Гармаша

Первая лига
Обновлено

Просто не подошел

"Никакого конфликта там не было". В Металлисте 1925 назвали причины отстранения Гармаша

Фото: ФК Металіст 1925

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Вице-президент "Металлиста" 1925 Юрий Коротун заявил, что полузащитник харьковского клуба Денис Гармаш был отстранен от первой команды после прихода на тренерский мостик Патрика ван Леувена исключительно из-за игровых качеств.

"Никакого конфликта там не было. Патрик просмотрел Дениса на тренировке и дальше не рассматривал его, как часть своей команды. Он ему просто не подошел", - сказал Коротун.

В текущем сезоне Гармаш сыграл в трех матчах за первую команду "Металлиста" 1925 и провел один поединок в составе дубля во Второй лиге.

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Денис Гармаш Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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