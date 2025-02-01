"Никакого конфликта там не было". В Металлисте 1925 назвали причины отстранения Гармаша

Вице-президент "Металлиста" 1925 Юрий Коротун заявил, что полузащитник харьковского клуба Денис Гармаш был отстранен от первой команды после прихода на тренерский мостик Патрика ван Леувена исключительно из-за игровых качеств.

"Никакого конфликта там не было. Патрик просмотрел Дениса на тренировке и дальше не рассматривал его, как часть своей команды. Он ему просто не подошел", - сказал Коротун.

В текущем сезоне Гармаш сыграл в трех матчах за первую команду "Металлиста" 1925 и провел один поединок в составе дубля во Второй лиге.



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