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Был интерес Динамо. Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании, - Источник
Усиление для клуба
Фото - Скендербеу
Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании.
Telegram-канал "Футбол с вертолета", со ссылкой на собственные источники, сообщает, что вингер "Шкендербеу" Эрмир Рашица в ближайшие дни финализирует переход в "Металлист 1925".
Также Источник сообщил, что к футболисту был интерес со стороны украинских клубов, в частности киевского "Динамо".
Эрмир Рашица в 2024 году был признан лучшим молодым футболистом Албании.
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Правый вингер "Шкендербеу" в 22-х матчах Чемпионата Албании забил 8 голов и оформил 2 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает нападающего в 500 тыс евро.
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