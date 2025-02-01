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Был интерес Динамо. Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании, - Источник

Первая лига

Усиление для клуба

Был интерес Динамо. Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании, - Источник

Фото - Скендербеу

Новина українською

Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании.

Telegram-канал "Футбол с вертолета", со ссылкой на собственные источники, сообщает, что вингер "Шкендербеу" Эрмир Рашица в ближайшие дни финализирует переход в "Металлист 1925".

Также Источник сообщил, что к футболисту был интерес со стороны украинских клубов, в частности киевского "Динамо".

Эрмир Рашица в 2024 году был признан лучшим молодым футболистом Албании.

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Правый вингер "Шкендербеу" в 22-х матчах Чемпионата Албании забил 8 голов и оформил 2 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает нападающего в 500 тыс евро.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Владислав Прийменко
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