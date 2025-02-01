В Металлисте 1925 ответили на вопрос о возможном подписании Зинченко, Лунина и Малиновского

Вице-президент харьковского "Металлиста" 1925 Юрий Коротун рассматривал возможность приглашения звезд сборной Украины, которым не хватает игровой практики в европейских клубах.

- Рассматривает ли ваш клуб после выхода в УПЛ подписание украинцев, которые сейчас мало играют за рубежом, того же Зинченко, Малиновского, Соболя, Лунина?

- Это будет зависеть от желания этих футболистов вернуться в Украину. Большинство игроков хотят играть за рубежом в топовых европейских чемпионатах. Нам надо поднимать уровень УПЛ, который был в 2012 году, чтобы такие игроки возвращались. В то время в наш чемпионат ехали топ-футболисты. Надо повышать конкуренцию со стороны всех клубов, тогда высококлассные игроки поедут к нам из Европы, а не наоборот, - ответил Коротун.