  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. В Металлисте 1925 ответили на вопрос о возможном подписании Зинченко, Лунина и Малиновского
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Металлисте 1925 ответили на вопрос о возможном подписании Зинченко, Лунина и Малиновского

Первая лига
Обновлено

Трудноосуществимая затея

В Металлисте 1925 ответили на вопрос о возможном подписании Зинченко, Лунина и Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент харьковского "Металлиста" 1925 Юрий Коротун рассматривал возможность приглашения звезд сборной Украины, которым не хватает игровой практики в европейских клубах.

- Рассматривает ли ваш клуб после выхода в УПЛ подписание украинцев, которые сейчас мало играют за рубежом, того же Зинченко, Малиновского, Соболя, Лунина?

- Это будет зависеть от желания этих футболистов вернуться в Украину. Большинство игроков хотят играть за рубежом в топовых европейских чемпионатах. Нам надо поднимать уровень УПЛ, который был в 2012 году, чтобы такие игроки возвращались. В то время в наш чемпионат ехали топ-футболисты. Надо повышать конкуренцию со стороны всех клубов, тогда высококлассные игроки поедут к нам из Европы, а не наоборот, - ответил Коротун.

Читайте также"Никакого конфликта там не было". В Металлисте 1925 назвали причины отстранения Гармаша

По теме
yellow-arrow
Был интерес Динамо. Один из лидеров Первой лиги усилится хавбеком молодежной сборной Албании, - Источник
yellow-arrow
"Никакого конфликта там не было". В Металлисте 1925 назвали причины отстранения Гармаша
yellow-arrow
Винницкая Нива уступила в спарринге аутсайдеру Первой лиги
Руслан Малиновский Эдуард Соболь Александр Зинченко Металлист 1925 (Харьков) Андрей Лунин трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.02.2025 в 14:14
Зачем нужны нам эти старые пердуны?? У нас есть Гаджиев Рашица Крупский Вокруг них и будем строить супер непобедимую команду!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.02.2025 в 14:14
Зачем нужны нам эти старые пердуны?? У нас есть Гаджиев Рашица Крупский Вокруг них и будем строить супер непобедимую команду!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
01.02.2025 в 13:59
вы что там курили --не смешно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости