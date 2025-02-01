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Игрок нидерландского клуба отказался переходить в Металлист 1925

Первая лига

Переживает за безопасность

Игрок нидерландского клуба отказался переходить в Металлист 1925

Фото - Дордрехт

Новина українською

Металлист 1925 мог подписать бразильца с чемпионата Нидерландов, но он отказался переезжать в Украину.

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Речь идет о 20-летнем полузащитнике Игоре да Силве, который выступает за "Дордрехт" со второго дивизиона. Харьковский клуб сделал ему предложение примерно месяц назад, однако футболист решил не ехать в Украину из-за сложной ситуации. После отказа "желто-синие" оперативно нашли альтернативу – Педро Артура.

Что касается ситуации с Ари Моурой, который пока не возвращается в Украину, то он продолжает восстановление после повреждения. Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к команде, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.02.2025 в 15:41
Без Моуры будет ж0па..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.02.2025 в 15:41
Без Моуры будет ж0па..
Ответить
0
0

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