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Игрок нидерландского клуба отказался переходить в Металлист 1925
Переживает за безопасность
Фото - Дордрехт
Металлист 1925 мог подписать бразильца с чемпионата Нидерландов, но он отказался переезжать в Украину.
Речь идет о 20-летнем полузащитнике Игоре да Силве, который выступает за "Дордрехт" со второго дивизиона. Харьковский клуб сделал ему предложение примерно месяц назад, однако футболист решил не ехать в Украину из-за сложной ситуации. После отказа "желто-синие" оперативно нашли альтернативу – Педро Артура.
Что касается ситуации с Ари Моурой, который пока не возвращается в Украину, то он продолжает восстановление после повреждения. Ожидается, что в ближайшее время он присоединится к команде, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.
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