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Работал в Колосе и Заре. Проблемный клуб Первой лиги представил нового тренера

Первая лига
Обновлено

Клуб надеется на успешную часть сезона

Работал в Колосе и Заре. Проблемный клуб Первой лиги представил нового тренера

fcnyva.com

Новина українською

Проблемный клуб Первой лиги представил нового тренера.

"Минай" объявил, что новым главным тренером стал Евгений Калиниченко.

"Верим, что под его руководством наша команда достигнет новых высот и будет радовать болельщиков победами!", - заявил клуб.

Последним местом работы Евгения Калиниченко была тернопольская "Нива", в которой он провел 7 матчей, проиграв 4 из них и выиграв в двух поединках.

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Напомним, что "Минай" в первой части сезона занял 6-е место в группе А и попал в Группу выбывания.

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Источник:
Минай
Опубликовал: Владислав Прийменко
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