Первая лига
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Работал в Колосе и Заре. Проблемный клуб Первой лиги представил нового тренера
Клуб надеется на успешную часть сезона
fcnyva.com
Проблемный клуб Первой лиги представил нового тренера.
"Минай" объявил, что новым главным тренером стал Евгений Калиниченко.
"Верим, что под его руководством наша команда достигнет новых высот и будет радовать болельщиков победами!", - заявил клуб.
Последним местом работы Евгения Калиниченко была тернопольская "Нива", в которой он провел 7 матчей, проиграв 4 из них и выиграв в двух поединках.
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Напомним, что "Минай" в первой части сезона занял 6-е место в группе А и попал в Группу выбывания.
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Источник:Минай
Опубликовал: Владислав Прийменко
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