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Воспитанник запорожского Металлурга стал игроком Эпицентра

Первая лига
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Опыт команде не помешает

Воспитанник запорожского Металлурга стал игроком Эпицентра

Фото - Епіцентр

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"Эпицентр" заключил соглашение с 27-летним атакующим полузащитником Егором Демченко. Он воспитанник ДЮСШ запорожского "Металлурга", к которой он присоединился в шесть лет и с 2010 по 2014 год провел 51 матч и забил 9 мячей в чемпионате ДЮФЛ.

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В августе 2015 года дебютировал за основной состав "Металлурга". Далее в карьере Егора были "Буковина" и "Олимпик", а с 2017 по 2020 годы – "Авангард" из Краматорска, за который Демченко сыграл в 75 матчах. В августе 2020-го Егор стал игроком харьковского "Металла", который впоследствии переименовали в "Металлист".

В 2023 году полузащитник перешел в "Карпаты", а в этом сезоне он стал игроком ФСК "Мариуполь". Всего на счету Демченко 215 матчей на профессиональном уровне.

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Егор Демченко Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Епіцентр
Опубликовал: Александр Симченко
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