Синчук – о Красникове: С тех пор, как я пришел в Металлист в шестилетнем возрасте, он очень многое сделал для меня

Геннадий Синчук попрощался с партнерами по команде и болельщиками "Металлиста".

“Испытываю счастливые эмоции, но еще не могу осознать, что произошло. К этому нужно привыкнуть. Первым поздравил Евгений Алексеевич Красников. Хотел бы его поблагодарить. С тех пор, как я пришел в "Металлист" в шестилетнем возрасте, Евгений Алексеевич помогал мне и очень многое сделал для меня. Почти каждым игроком "Металлиста" интересуются другие клубы, ведь у нас сильная и молодая команда. Все мы за последнее время уже привыкли к этому. Разные варианты были и у меня, но сейчас я полностью доволен тем, как все сложилось”.

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“С одной стороны мне хочется открывать новые горизонты в своей карьере. С другой же, непросто покидать родную страну и клуб, подаривший мне билет в профессиональный футбол. Но я хочу сделать все возможное, чтобы прославить "Металлист" в футбольном мире. Еще раз доказать, что наша футбольная школа – одна из лучших в Украине. Хочу от всего сердца поблагодарить моих партнеров по команде и тренеров, а также всех, кто к ней причастен: руководству и персоналу клуба, врачам и массажистам, администраторам, пресс-службе! "Металлист" – не просто команда, это – моя семья, которой я очень благодарен! Этот клуб всегда будет в моем сердце. Благодарю болельщиков "Металлиста" за вашу поддержку у телеэкранов и со стадионов, где вы создавали невероятную атмосферу! И, конечно, спасибо Вооруженным силам Украины за то, что они защищают нашу страну!” – заявил футболист.

Синчук провел в первой команде "желто-синих" 34 встречи.