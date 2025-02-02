Бывший игрок МЛС раскритиковал решение игрока Ворсклы перейти в команду первой лиги

Бывший игрок "Интер Майами", а сейчас свободный агент Сергей Кривцов поделился своими мыслями относительно перехода Ильи Крупского в команду "Металлист 1925", которая на текущий момент выступает в Первой лиге.

"Я не понял его выбора. Последняя тенденция - это то, что из МЛС молодые игроки потом уходят в европейские клубы, и не самые низкие. Поэтому мне кажется, что у него была возможность здесь показать себя, зарекомендовать и потом поехать в Европу. Но это его выбор, поэтому я не могу как-то критиковать", — сказал Кривцов.

Напомним, что 25 января "Металлист 1925" объявил о подписании правого защитника Ильи Крупского. Добавим, что ближайшие полсезона он проведет в "Ворскле" на правах аренды.