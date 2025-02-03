Новый тренер Миная прокомментировал свое назначение - коуч озвучил цели команды

Новый тренер "Миная" Евгений Калиниченко дал первое интервью клубной пресс-службе после своего назначения.

- Евгений, приветствуем вас в клубе. Расскажите несколько слов о себе, для болельщиков, которые не знакомы с Вами ...

- Думаю, некоторую информацию вы уже имеете, потому что мы пересекались в текущем сезоне. Но на тот момент я был главным тренером "Нивы" Тернополь. В принципе, я "Минаем", потому что многие ребята, с которыми я работал в свое время, оказывались в закарпатской команде, а потом ехали дальше. Это Рустам Ахмедзаде, Александр Петрусенко, Тимур Кораблин, Евгений Скиба, Егор Твердохлеб.

Многие ребята, с которыми я когда-то работал и косвенно имел к ним отношение, они проходили через "Минай". Поэтому у нас давно уже дружеские отношения с клубом. Так что так случилось, что я снова оказался в клубе уже в качестве главного тренера.

- Какие главные цели вы ставите перед собой и командой на вторую часть сезона?

- Любой тренер перед собой всегда ставит одну задачу - побеждать. Я не исключение.

Мы будем стараться побеждать в каждой игре и радовать болельщиков качественной игрой. Посмотрим в конце - весной, какое количество очков мы сможем набрать, но я верю в то, что имеем все шансы на успех. От себя сделаем максимум возможного, а дальше уже увидим, как оно сложится.

Лично для меня это так же новый вызов. Очень рад оказаться здесь и уверен, что с той командой, с теми условиями, что мы имеем, мы будем добиваться положительных результатов.

- Многие прошлогодние лидеры покинули "Минай". Успели ли вы уже присмотреться к новичкам?

- Мы на связи со спортивным директором в течение последнего времени.

Общаемся по тем футболистам, которые остались в команде, по ребятам, которых мы можем пригласить сейчас на те условия, которые мы имеем. Поэтому у нас постоянно есть коммуникация со спортивным директором, мы изучаем потенциальных новичков.

Кого-то мы видим, кого-то хотели бы пригласить. Дальше уже по ходу учебно-тренировочного сбора будем смотреть и решать, кто к нам присоединится и кто сможет усилить состав.

- Можете ли вы оценить по прошлым результатам, какая сторона является самой сильной в этой команде, а что нужно улучшать?

- Скажу, что предыдущий тренерский штаб проделал очень хорошую работу в конце прошлого сезона. Я болел за "Минай" и надеялся, что команда все же сможет сотворить чудо и останется в Премьер-лиге. Но, к сожалению, все мы знаем, как произошло, какие были потом истории с турнирами и в итоге "Минай", к сожалению, покинул Высшую лигу. Я считаю, что та работа, которую проделал прошлый тренерский штаб, была очень хорошей и ребята очень хорошо проявили себя, поэтому некоторые футболисты пошли на повышение.

Что касается первой части текущего сезона, то, видимо, не все так получалось, как команда планировала, как руководство хотело. Именно поэтому, видимо, пришли изменения.

Я бы отметил очень качественный подбор футболистов, который был, особенно, осенью. Очень качественная команда, сбалансированная и, в принципе, мне трудно сказать, почему был такой неудовлетворительный результат. Потому что по подходу, по подбору футболистов, я считаю, что "Минай" должен был быть в чемпионской группе. Поэтому будем изучать, будем работать, улучшать сильные стороны и работать над слабыми.

- Что бы вы хотели сказать болельщикам, которые с нетерпением ждут новых побед?

- Хочу попросить их, чтобы они верили в команду, верили в то, что мы делаем. Неутешительные результаты на данном этапе, та задача, которая ставилась, к сожалению, была невыполнена осенью. Но мы хотим попросить болельщиков, чтобы они в дальнейшем приходили на матчи и поддерживали нас.

Я имел возможность играть на стадионе, чувствовал поддержку ту, которая была у команды. Поэтому хотелось бы их попросить, чтобы они продолжали так же поддерживать команду.

И я обещаю, что от нас будет максимальная отдача, и мы будем стараться вернуть победы в Минай, - сказал Калиниченко.