Виктория подписала молодого центрального хавбека

Украинский центральный полузащитник Сулейман Сейтхалилов стал игроком сумской "Виктории", сообщает клубная пресс-служба.

Детали соглашения неизвестны.

В первой части сезона 22-летний хавбек выступал за "Диназ", где провел 12 матчей и забил один гол. Сейтхалилов также известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Кремень", "Горняк-Спорт" и запорожский "Металлург".

Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.