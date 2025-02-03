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Виктория подписала молодого центрального хавбека

Первая лига

В первой части сезона он играл за "Диназ"

Виктория подписала молодого центрального хавбека

Фото: ФК Вікторія

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Украинский центральный полузащитник Сулейман Сейтхалилов стал игроком сумской "Виктории", сообщает клубная пресс-служба.

Детали соглашения неизвестны.

В первой части сезона 22-летний хавбек выступал за "Диназ", где провел 12 матчей и забил один гол. Сейтхалилов также известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Кремень", "Горняк-Спорт" и запорожский "Металлург".

Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.

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Источник:
ФК Вікторія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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