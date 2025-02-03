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Виктория подписала молодого центрального хавбека
В первой части сезона он играл за "Диназ"
Фото: ФК Вікторія
Украинский центральный полузащитник Сулейман Сейтхалилов стал игроком сумской "Виктории", сообщает клубная пресс-служба.
Детали соглашения неизвестны.
В первой части сезона 22-летний хавбек выступал за "Диназ", где провел 12 матчей и забил один гол. Сейтхалилов также известен по выступлениям за "Зирку", "Ингулец", "Кремень", "Горняк-Спорт" и запорожский "Металлург".
Напомним, первую часть сезона "Виктория" завершила на 5-м месте таблицы в группе В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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