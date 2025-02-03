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Защитник Миная прошел медосмотр в клубе чемпионской группы Первой лиги. Это будет "юбилейный" уход из расположения минайцев
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Фото: ФК Минай
Текущей зимой "Минай" попрощался со всем тренерским штабом и уже девятью футболистами. Кирилл Прокопчук вскоре официально станет юбилейным – десятым. Как стало известно UA-Футбол, в минувшую пятницу (31-го января) 26-летний центральный защитник успешно прошел медосмотр в "Буковине" и на днях подпишет контракт с этим клубом.
В текущем сезоне с учетом участия во всех турнирах Прокопчук провел в составе закарпатцев 17 матчей. Он присоединился к минайцам в январе 2024-го года и сразу стал игроком основного состава.
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Всего в футболке "Миная" Кирилл провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее защищал цвета "Александрии", "Полесья", "Краматорска", "Буковины" и "Кудровки-1".
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