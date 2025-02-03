Хавбек Буковины прибыл в расположение другого клуба Первой лиги

Центральный полузащитник "Буковины" Орест Панчишин прибыл в расположение ФК "ЮКСА", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Трансфер это либо же просто просмотр пока неизвестно.

Первую часть нынешнего сезона хавбек провел на правах аренды в "Кремне". На его счету 12 матчей, без результативных действий.

Напомним, 24-летний футболист является воспитанником "Карпат". Также он выступал за "Минай".

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.