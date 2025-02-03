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Хавбек Буковины прибыл в расположение другого клуба Первой лиги
Первую часть этого сезона он провел в аренде в "Кремне"
Фото: meta-ratings.com.ua
Центральный полузащитник "Буковины" Орест Панчишин прибыл в расположение ФК "ЮКСА", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Трансфер это либо же просто просмотр пока неизвестно.
Первую часть нынешнего сезона хавбек провел на правах аренды в "Кремне". На его счету 12 матчей, без результативных действий.
Напомним, 24-летний футболист является воспитанником "Карпат". Также он выступал за "Минай".
"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.
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