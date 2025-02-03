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У ФСК Мариуполь может появиться новый инвестор
Потенциальный инвестор сейчас вникает в дела с долгами клуба
facebook.com/fscmariupol
У перволиговского
Как сообщает журналист Владимир Зверов, сейчас потенциальный инвестор разбирает ситуацию с долгами клуба, и если все пойдет нормально, то о сотрудничестве будет объявлено на следующей неделе.
Также журналист заявил, что согласно слухам, нового инвестора в клуб привел один из игроков команды.
Напомним, что в весенней части сезона "Мариуполь" будет играть в группе Первой лиги "Выбывание".
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