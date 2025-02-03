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У ФСК Мариуполь может появиться новый инвестор

Первая лига
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Потенциальный инвестор сейчас вникает в дела с долгами клуба

У ФСК Мариуполь может появиться новый инвестор

facebook.com/fscmariupol

Новина українською

У перволиговского ФСК "Мариуполь", который находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем, может появиться новый инвестор.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, сейчас потенциальный инвестор разбирает ситуацию с долгами клуба, и если все пойдет нормально, то о сотрудничестве будет объявлено на следующей неделе.

Также журналист заявил, что согласно слухам, нового инвестора в клуб привел один из игроков команды.

Напомним, что в весенней части сезона "Мариуполь" будет играть в группе Первой лиги "Выбывание".

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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