У ФСК Мариуполь может появиться новый инвестор

У перволиговского ФСК "Мариуполь" , который находится на грани исчезновения из-за финансовых проблем, может появиться новый инвестор.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, сейчас потенциальный инвестор разбирает ситуацию с долгами клуба, и если все пойдет нормально, то о сотрудничестве будет объявлено на следующей неделе.

Также журналист заявил, что согласно слухам, нового инвестора в клуб привел один из игроков команды.

Напомним, что в весенней части сезона "Мариуполь" будет играть в группе Первой лиги "Выбывание".