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Албанский вингер перейдет в Металлист 1925: раскрыты детали трансфера

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Футболист присоединится к харьковчанам весной, а не летом

Албанский вингер перейдет в Металлист 1925: раскрыты детали трансфера

Фото - Скендербеу

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"Металлист 1925" подписал хавбека молодежной сборной Албании Эрмира Рашицу из "Скендербеу". Журналист Владимир Зверов рассказал детали трансфера албанского игрока.

"Металлист 1925" подписывает 20-летнего Эрмира Рашицу. Он является лидером сборной Албании U-21, где уже забил два гола в восьми матчах. Он может сыграть на всех атакующих позициях и отличается взрывной игрой, что позволяет ему делать разницу на поле.

Ранее в албанской прессе появилась информация, что Рашица присоединится к харьковчанам лишь летом. Однако, по последним данным, футболист уже проходит процесс оформления визы и должен присоединиться к команде в весенней части сезона.

"Металлист 1925" заплатил за него солидную сумму и выиграл конкуренцию у клубов из двух европейских стран, из довольно сильных чемпионатов. Стоит очень внимательно следить за этим футболистом", - отметил журналист.

В текущем сезоне Рашицу провел за "Скендербеу" 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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