Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина объявила о переходе центрбека Миная
Он уже выступал за черновицкий клуб
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о подписании центрального защитника Кирилла Прокопчука.
Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Он будет играть под 37-м номером.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кирилл Прокопчук уже выступал за черновицкую "Буковину" в кампании 2022/23. В составе "желто-черных" он провел 19 поединков, забил один гол и отдал один ассист.
Прокопчук - воспитанник молодежной академии "Днепра". Вместе с днепрянами в сезоне 2014/15 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины U-17. Ранее также защищал цвета "Александрии", "Полесья", "Краматорска" и бузовской "Нивы". Предыдущим его клубом был "Минай", за который он провел 26 матчей (1 гол).
Популярное сейчас
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Официально: Манчестер Сити оформил трансфер воспитанника Барселоны за 60 млн евро
- Почему не продали в Вулвз? Цыганык раскрыл план Суркиса относительно Бражко
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки