Буковина объявила о переходе центрбека Миная

"Буковина" объявила о подписании центрального защитника Кирилла Прокопчука.

Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Он будет играть под 37-м номером.

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Кирилл Прокопчук уже выступал за черновицкую "Буковину" в кампании 2022/23. В составе "желто-черных" он провел 19 поединков, забил один гол и отдал один ассист.

Прокопчук - воспитанник молодежной академии "Днепра". Вместе с днепрянами в сезоне 2014/15 завоевал бронзовые медали чемпионата Украины U-17. Ранее также защищал цвета "Александрии", "Полесья", "Краматорска" и бузовской "Нивы". Предыдущим его клубом был "Минай", за который он провел 26 матчей (1 гол).