"Все изменилось кардинально". Центрбек прокомментировал свое возвращение в Буковину

Центральный защитник Кирилл Прокопчук поделился своими эмоциями от перехода в "Буковину".

"Очень рад вернуться в этот клуб, в этот город. У меня остались очень приятные воспоминания от того сезона, который я здесь провел. Если говорить об этом межсезонье, то впервые о заинтересованности клуба я узнал в середине декабря, но не все в этом плане зависело от меня, поскольку я имел контракт с "Минаем". Поэтому я очень рад, что клубы между собой договорились. Также хочу поблагодарить "Минай" за то, что он пошел мне, скажем так, навстречу, на некоторые уступки. Рад, что все так сложилось!

С момента своего первого выступления за "Буковину" стал более опытным игроком. Надеюсь, что моя игра за эти 2 года улучшилась. Как изменилась "Буковина"? Здесь все просто: если взять игроков, с кем играл здесь вместе, уже никого не осталось. Только люди из персонала, руководства, медиацентра. В клубе изменилось все кардинально: появились более амбициозные планы, более амбициозные задачи. То есть все делается для футболистов, им создаются все условия, чтобы каждый думал только о футболе и делал все зависящее от себя, чтобы клуб достигал поставленных целей.

Если личные цели, то конечно же, хочется прогрессировать с каждой тренировкой, с каждой игрой, стать частью команды, которая смогла бы достичь поставленных руководством целей. Хочется приносить команде на поле максимальную пользу. Конечно же, каждый футболист хочет играть в стартовом составе - это нормальное явление. Главное - хочется здесь наслаждаться футболом", - цитирует Прокопчука официальный сайт клуба.