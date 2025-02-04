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Нива Т заинтересована в подписании двух игроков Ингульца
Один из них уже дал согласие на переход
Фото: Нива Тернопіль
Тернопольская "Нива" заинтересована в подписании опытных игроков - в том числе из клубов УПЛ.
Команда Юрия Вирта сделала предложение двум игрокам "Ингульца" - 28-летнему хавбеку Марьяну Мысыку и 29-летнему защитнику Михаилу Шершню. Об этом информирует TаТоТаке.
Согласно данным источника, Мысык уже дал принципиальное согласие и следующий сезон начнет в "Ниве". Шершень, скорее всего, отдаст предпочтение другим вариантам (им интересуются "ЮКСА", "Нива-Кудровка" и 1-2 клуба УПЛ).
Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в группе Выбывания.
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