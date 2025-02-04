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Воспитанник Динамо близок к переходу к аутсайдеру Первой лиги
Шанс реабилитироваться после неудачного периода
Карпати
Голкипер Дмитрий Фастов может на правах свободного агента пополнить состав хмельницкого "Подолья".
Последним клубом Фастов был "Левый Берег". Ранее 27-летний футболист защищал цвета "Динамо" (воспитанник), "Карпат", "Металлиста 1925", МФК "Николаева", "Оболони" и ЛНЗ. Также он выступал в Португалии, Франции и Польше.
По итогам первой части сезона "Подолье" расположилось на 17-м месте в "Группе выбывания" Первой лиги, набрав лишь 8 очков.
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