Красников – о Синчуке: В свое время так же выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив

Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал переход 18-летнего воспитанника Геннадия Синчука в "Монреаль".

“В свое время команду 2006 года собирал тренер ДЮФШ “Металлист” Игорь Федорович Петринчук. На тот момент этим ребятам было по 6-7 лет, но сразу было видно, что там много перспективных футболистов.

Одним из них был и Синчук. Я его знаю с 6 лет. Он уже тогда заметно выделялся мышлением, работой с мячом, характером и работоспособностью. Было видно, что этот парень может вырасти в серьезного футболиста, и не было сомнений, что это талант, который нужно развивать. В свое время также выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив – все они сейчас играют в Лиге чемпионов и сборной Украины”.