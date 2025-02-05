Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников – о Синчуке: В свое время так же выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив
Функционер рассказал о становлении таланта
скриншот youtube
Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал переход 18-летнего воспитанника Геннадия Синчука в "Монреаль".
“В свое время команду 2006 года собирал тренер ДЮФШ “Металлист” Игорь Федорович Петринчук. На тот момент этим ребятам было по 6-7 лет, но сразу было видно, что там много перспективных футболистов.
Одним из них был и Синчук. Я его знаю с 6 лет. Он уже тогда заметно выделялся мышлением, работой с мячом, характером и работоспособностью. Было видно, что этот парень может вырасти в серьезного футболиста, и не было сомнений, что это талант, который нужно развивать. В свое время также выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив – все они сейчас играют в Лиге чемпионов и сборной Украины”.
“В течение многих лет внимательно следил за всеми воспитанниками “Металлиста”, но именно в команде 2006 г.р. была самая большая группа, которая привлекала внимание. Благодарен тренерам, работавшим с этим поколением.
Когда началось полномасштабное вторжение, понял, что должен уже сейчас дать шанс ребятам 2006 г.р. в чемпионате юношеских команд. 16-17 летним ребятам пришлось дебютировать на уровне U-19 и играть против футболистов на 2-3 года взрослее. Кириллу Дигтярю вообще было 15. Первая половина того сезона была тяжелой и это было понятно, но команда выступила очень достойно”.
"Непросто ребятам дался и дебютный сезон в Первой лиге, где они столкнулись с совсем другой динамикой, другим уровнем единоборств и темпом. Во втором сезоне попали в чемпионскую группу и продолжают борьбу за выход в УПЛ. Мы верно оценили их потенциал”, – отметил функционер.
Кроме "Металлиста", Синчук также развивался в харьковских спортивных школах "Восход" и "УФК-Олимпик".
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Не нужен ни Динамо, ни Заре. Киевский клуб ищет новую команду скандальному легионеру
- Квалификация к Евро-2026 по футзалу. Украина – Германия 9:0. Это было мощно
- В Металлисте 1925 ответили на вопрос о возможном подписании Зинченко, Лунина и Малиновского
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва