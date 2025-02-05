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Красников – о Синчуке: В свое время так же выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив

Первая лига
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Функционер рассказал о становлении таланта

Красников – о Синчуке: В свое время так же выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив

скриншот youtube

Новина українською

Первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников прокомментировал переход 18-летнего воспитанника Геннадия Синчука в "Монреаль".

“В свое время команду 2006 года собирал тренер ДЮФШ “Металлист” Игорь Федорович Петринчук. На тот момент этим ребятам было по 6-7 лет, но сразу было видно, что там много перспективных футболистов.

Одним из них был и Синчук. Я его знаю с 6 лет. Он уже тогда заметно выделялся мышлением, работой с мячом, характером и работоспособностью. Было видно, что этот парень может вырасти в серьезного футболиста, и не было сомнений, что это талант, который нужно развивать. В свое время также выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Крыськив – все они сейчас играют в Лиге чемпионов и сборной Украины”.

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“В течение многих лет внимательно следил за всеми воспитанниками “Металлиста”, но именно в команде 2006 г.р. была самая большая группа, которая привлекала внимание. Благодарен тренерам, работавшим с этим поколением.

Когда началось полномасштабное вторжение, понял, что должен уже сейчас дать шанс ребятам 2006 г.р. в чемпионате юношеских команд. 16-17 летним ребятам пришлось дебютировать на уровне U-19 и играть против футболистов на 2-3 года взрослее. Кириллу Дигтярю вообще было 15. Первая половина того сезона была тяжелой и это было понятно, но команда выступила очень достойно”.

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"Непросто ребятам дался и дебютный сезон в Первой лиге, где они столкнулись с совсем другой динамикой, другим уровнем единоборств и темпом. Во втором сезоне попали в чемпионскую группу и продолжают борьбу за выход в УПЛ. Мы верно оценили их потенциал”, – отметил функционер.

Кроме "Металлиста", Синчук также развивался в харьковских спортивных школах "Восход" и "УФК-Олимпик".

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Евгений Красников Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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