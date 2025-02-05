Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Голкипер Дмитрий Фастов на правах свободного перешел в состав хмельницкого "Подолья", сообщает клубная пресс-служба.

По данным Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет выступать под 12-м номером.

Последним клубом Фастов был "Левый Берег". В течение первой части сезона провел один официальный поединок в Кубке Украины (против "Кудровки" 2:3) и еще 17 раз попадал в клубную заявку на игры УПЛ.

Напомним, Фастов является воспитанником "Динамо", но за главную команду не сыграл ни одного матча. Ранее он защищал цвета "Карпат", "Металлиста", "Николаева", "Оболони", "Кремня", "Вереса" и ЛНЗ. Также он выступал в Португалии, Франции и Польше.

"Подолье" занимает 17-е место в Группе Выбывания. Весной команда Сергея Ковальца будет бороться за сохранения прописки в Первой лиге.