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Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Первая лига

Дмитрий Фастов перешел в "Подолье"

Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги

Фото: ФК Поділля

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Голкипер Дмитрий Фастов на правах свободного перешел в состав хмельницкого "Подолья", сообщает клубная пресс-служба.

По данным Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В новом клубе он будет выступать под 12-м номером.

Последним клубом Фастов был "Левый Берег". В течение первой части сезона провел один официальный поединок в Кубке Украины (против "Кудровки" 2:3) и еще 17 раз попадал в клубную заявку на игры УПЛ.

Напомним, Фастов является воспитанником "Динамо", но за главную команду не сыграл ни одного матча. Ранее он защищал цвета "Карпат", "Металлиста", "Николаева", "Оболони", "Кремня", "Вереса" и ЛНЗ. Также он выступал в Португалии, Франции и Польше.

"Подолье" занимает 17-е место в Группе Выбывания. Весной команда Сергея Ковальца будет бороться за сохранения прописки в Первой лиге.

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Подолье (Хмельницкий) Дмитрий Фастов
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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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