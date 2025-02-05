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Диназ досрочно расторг контракт с полузащитником
Иван Борисенко стал своболдным агентом
Фото: із відкритих джерел
Полузащитник Иван Борисенко покинул "Диназ", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
По информации источники, стороны досрочно прекратили соглашение, которое действовало до 30 июня 2025 года. Следовательно, 27-летний хавбек получил статус свободного агента.
В текущем сезоне Борисенко провел 11 матчей за "Диназ", без результативных действий.
Весной команда из Вышгорода будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе Выживания.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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