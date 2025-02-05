Диназ досрочно расторг контракт с полузащитником

Полузащитник Иван Борисенко покинул "Диназ", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

По информации источники, стороны досрочно прекратили соглашение, которое действовало до 30 июня 2025 года. Следовательно, 27-летний хавбек получил статус свободного агента.

В текущем сезоне Борисенко провел 11 матчей за "Диназ", без результативных действий.

Весной команда из Вышгорода будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе Выживания.