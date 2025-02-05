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Диназ досрочно расторг контракт с полузащитником

Первая лига

Иван Борисенко стал своболдным агентом

Диназ досрочно расторг контракт с полузащитником

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Полузащитник Иван Борисенко покинул "Диназ", сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

По информации источники, стороны досрочно прекратили соглашение, которое действовало до 30 июня 2025 года. Следовательно, 27-летний хавбек получил статус свободного агента.

В текущем сезоне Борисенко провел 11 матчей за "Диназ", без результативных действий.

Весной команда из Вышгорода будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе Выживания.

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Диназ (Вышгород)
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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