Прикарпатье подписало первых зимних новичков

"Прикарпатье" подписал первых зимних новичков. Состав команды пополнили 27-летний защитник Юрий Романюк, 32-летний полузащитник Александр Цыбульник и 22-летний нападающий Мирослав Трофимюк.

Все три игрока перешли в клуб в качестве свободных агентов и уже работают на учебно-тренировочных сборах вместе с новой командой.

Предыдущим клубом Романюка был любительский "Тростянец". Также он известен по выступлениям за "Черноморец", "Днепр-1", "Агробизнес", "Металлист" и "Карпаты".

Цыбульник начинал карьеру в харьковском "Арсенале", после чего оказался в Академии "Металлиста". Впоследствии выступал за молодежные и дублирующие команды киевского "Динамо". Далее в игровой карьере опорника были черкасский "Днепр", израильский "Хапоэль" Рамат-га-Шарон, белорусский "Днепр" Могилев, "Агробизнес", "Черкащина", "Авангард", польские "Томашовия" и "Одра", и "Подолье". С возвращением хмельничан в Первую лигу снова надел футболку "Подолья" (2023-24), где был капитаном команды.

Трофимюк - воспитанник Академии "Днепра", за который в юношеском возрасте играл в чемпионатах ДЮФЛУ. Впоследствии нападающий выступал за молодежные команды "Шахтера" U-19 и ФК "Мариуполь" U-19/U-21. В апреле 2021 года успел даже дебютировать в УПЛ в матче с "Шахтером" (0:3). С марта 2023 года защищал цвета перволигового "Кремня" из Кременчуга. В текущем сезоне сыграл 15 матчей, забил три мяча.