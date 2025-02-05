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Металлург произвел небольшие изменения в тренерском штабе

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Минимальные изменения

Металлург произвел небольшие изменения в тренерском штабе

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

В тренерском штабе запорожского "Металлурга" произошли изменения.

Как сообщает клубная пресс-служба, Руслан Галигузов возвращается к работе с основной командой и снова будет отвечать за подготовку голкиперов запорожцев. Опытный специалист уже знаком с командой и готов помочь вратарям демонстрировать лучшие результаты.

Алексей Мельник теперь сосредоточится на работе с вратарями "Металлурга U-19". Его задача – развивать молодые таланты и готовить их к взрослому футболу.

Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.

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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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