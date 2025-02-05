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Металлург произвел небольшие изменения в тренерском штабе
Минимальные изменения
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
В тренерском штабе запорожского "Металлурга" произошли изменения.
Как сообщает клубная пресс-служба, Руслан Галигузов возвращается к работе с основной командой и снова будет отвечать за подготовку голкиперов запорожцев. Опытный специалист уже знаком с командой и готов помочь вратарям демонстрировать лучшие результаты.
Алексей Мельник теперь сосредоточится на работе с вратарями "Металлурга U-19". Его задача – развивать молодые таланты и готовить их к взрослому футболу.
Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.
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