Металлург произвел небольшие изменения в тренерском штабе

В тренерском штабе запорожского "Металлурга" произошли изменения.

Как сообщает клубная пресс-служба, Руслан Галигузов возвращается к работе с основной командой и снова будет отвечать за подготовку голкиперов запорожцев. Опытный специалист уже знаком с командой и готов помочь вратарям демонстрировать лучшие результаты.

Алексей Мельник теперь сосредоточится на работе с вратарями "Металлурга U-19". Его задача – развивать молодые таланты и готовить их к взрослому футболу.

Напомним, осеннюю часть сезона "Металлург" завершил на 7-й позиции группы В Первой лиги. Весной команда сыграет в Группе Выбывания.