Кудровка заключила полноценный контракт с экс-хавбеком Карпат

22-летний опорный полузащитник Кирилл Матвеев подписал полноценный контракт с ФК "Кудровка", сообщает клубная пресс-служба.

До этого он играл за команду на правах аренды. Кирилл будет выступать под 14-м номером. Согласно данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В первой части сезона-2024/25 Матвеев провел 15 матчей в Первой лиги и оформил один ассист. В общей сложности он отыграл 923 минуты. Ранее он также выступал за "Никополь", "Кремень" и "Карпаты".