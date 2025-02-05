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Кудровка заключила полноценный контракт с экс-хавбеком Карпат

Первая лига

До этого он был арендованным игроком

Кудровка заключила полноценный контракт с экс-хавбеком Карпат

Фото: ФК Кудрівка

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22-летний опорный полузащитник Кирилл Матвеев подписал полноценный контракт с ФК "Кудровка", сообщает клубная пресс-служба.

До этого он играл за команду на правах аренды. Кирилл будет выступать под 14-м номером. Согласно данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В первой части сезона-2024/25 Матвеев провел 15 матчей в Первой лиги и оформил один ассист. В общей сложности он отыграл 923 минуты. Ранее он также выступал за "Никополь", "Кремень" и "Карпаты".

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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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