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Кудровка заключила полноценный контракт с экс-хавбеком Карпат
До этого он был арендованным игроком
Фото: ФК Кудрівка
22-летний опорный полузащитник Кирилл Матвеев подписал полноценный контракт с ФК "Кудровка", сообщает клубная пресс-служба.
До этого он играл за команду на правах аренды. Кирилл будет выступать под 14-м номером. Согласно данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
В первой части сезона-2024/25 Матвеев провел 15 матчей в Первой лиги и оформил один ассист. В общей сложности он отыграл 923 минуты. Ранее он также выступал за "Никополь", "Кремень" и "Карпаты".
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Источник:ФК Кудрівка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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