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Опытный защитник остается в Металлисте 1925, но будет играть за вторую команду
Стороны так и не нашли консенсуса об условиях разрыва контракта
фото из свободных источников
32-летний защитник, Максим Жичиков, который в этом сезоне вместе с рядом других игроков "
Стороны так и не нашли консенсуса об условиях разрыва контракта и приняли обоюдное решение выполнять его до конца (до 30 июня 2025 года).
Жичиков готовится ехать на сборы со второй командой "Металлиста 1925" во Львов.
В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах "Металлиста 1925".
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Источник:http://t.me/vienkov/641Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
05.02.2025 в 22:11
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