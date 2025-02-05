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Опытный защитник остается в Металлисте 1925, но будет играть за вторую команду

Первая лига
Обновлено

Стороны так и не нашли консенсуса об условиях разрыва контракта

Опытный защитник остается в Металлисте 1925, но будет играть за вторую команду

фото из свободных источников

Новина українською

32-летний защитник, Максим Жичиков, который в этом сезоне вместе с рядом других игроков "Металлиста 1925" попал в опалу, все же останется в харьковском клубе.

Стороны так и не нашли консенсуса об условиях разрыва контракта и приняли обоюдное решение выполнять его до конца (до 30 июня 2025 года).

Жичиков готовится ехать на сборы со второй командой "Металлиста 1925" во Львов.

В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах "Металлиста 1925".

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Максим Жичиков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
http://t.me/vienkov/641Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.02.2025 в 22:11
Жичикова я уважаю. Он всегда самоотверженно играет и выкладываецца на поле по полной пусть не всё у него и получаецца в игровом плане. Возраст однако. Оставь Носов ты-ка его после окончания контракта у себя в команде на какой-нибудь административной работе. А может и на тренерской. Команд ведь много у тебя. Он очень, очень хороший человек!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
05.02.2025 в 22:11
Жичикова я уважаю. Он всегда самоотверженно играет и выкладываецца на поле по полной пусть не всё у него и получаецца в игровом плане. Возраст однако. Оставь Носов ты-ка его после окончания контракта у себя в команде на какой-нибудь административной работе. А может и на тренерской. Команд ведь много у тебя. Он очень, очень хороший человек!
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