Опытный защитник остается в Металлисте 1925, но будет играть за вторую команду

32-летний защитник, Максим Жичиков, который в этом сезоне вместе с рядом других игроков " Металлиста 1925 " попал в опалу, все же останется в харьковском клубе.

Стороны так и не нашли консенсуса об условиях разрыва контракта и приняли обоюдное решение выполнять его до конца (до 30 июня 2025 года).

Жичиков готовится ехать на сборы со второй командой "Металлиста 1925" во Львов.

В этом сезоне защитник принял участие в пяти матчах "Металлиста 1925".