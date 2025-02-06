Красников сообщил, что Синчук мог перейти в другую украинскую команду

Евгений Красников рассказал, как Синчук попал в сборную U-19 в 17 лет.

“Ключевую роль сыграл Мирон Богданович Маркевич. Да, его не было в списках сборной. В процессе создания нынешней команды "Металлиста" я много общался с Мироном Богдановичем. Став главным тренером "Карпат", он сразу обратил внимание на нескольких футболистов, среди которых был и Синчук. Мы даже провели переговоры с руководством "Карпат", но не сошлись по цене трансфера. Такое в футболе бывает. Затем на сборах мы играли против "Карпат-2", в составе которых также были опытные игроки, которые находились на просмотре. Тогда во львовском клубе уже работал Владимир Езерский, который в то время являлся помощником главного тренера сборной Украины U-19. Маркевич сказал Езерскому: "Володя, обрати внимание на Синчука, он точно вам поможет".

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“Езерский действительно был поражен игрой Геннадия и еще во время игры позвонил Михайленко. Дмитрий Станиславович посмотрел запись, просмотрел аналитические данные по матчам Синчука и очень быстро вызвал ее в сборную U-19. Что было дальше, все мы хорошо знаем – Синчук хорошо себя проявил в квалификации к Евро-2024, а затем был одним из лидеров сборной на самом чемпионате Европы, где наша команда прошла в полуфинал, а Геннадий попал в символическую сборную турнира. Синчук – очень сильный футболист, который в любом случае попал бы в сборную. Но благодаря Маркевичу он начал играть гораздо раньше. В футболе загадывать нельзя, но знаю, что Синчук – это талант, умноженный на работоспособность и характер. Теперь все зависит от него. Но он знает, что мой телефон для него всегда включен”, – заявил функционер.

Всего за 2 года Геннадий успел дебютировать в сборной U-17, U-18, U-19 и U-23.