Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги
Причина банальна – долги
Фото: ФК Диназ
Еще одной проблемной командой турнира стал "Диназ". По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика – продолжит ли коллектив из Вышгорода выступление во второй части сезона.
Несколько футболистов уже покинули клуб. Сейчас у "Диназа" серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Напомним, что первое тревожное сообщение о судьбе вышгородской команды появилось в конце прошлого года, но позже его опровергли.
В 16 поединках текущего сезона коллектив из Киевской области одержал всего 3 победы. Хуже в Первой лиге выступили только "Кремень" и "Подолье".
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Яремчук помог Олимпиакосу выйти в полуфинал Кубка Греции
- Футболист или тренер? Экс-игрок Барселоны замечен в расположении Александрии. ФОТО
- Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва