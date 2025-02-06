Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги

Еще одной проблемной командой турнира стал "Диназ". По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика – продолжит ли коллектив из Вышгорода выступление во второй части сезона.

Несколько футболистов уже покинули клуб. Сейчас у "Диназа" серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Напомним, что первое тревожное сообщение о судьбе вышгородской команды появилось в конце прошлого года, но позже его опровергли.

В 16 поединках текущего сезона коллектив из Киевской области одержал всего 3 победы. Хуже в Первой лиге выступили только "Кремень" и "Подолье".