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Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги

Первая лига
Обновлено

Причина банальна – долги

Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги

Фото: ФК Диназ

Новина українською

Еще одной проблемной командой турнира стал "Диназ". По имеющейся информации, в середине февраля появится конкретика продолжит ли коллектив из Вышгорода выступление во второй части сезона.

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Несколько футболистов уже покинули клуб. Сейчас у "Диназа" серьезные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Напомним, что первое тревожное сообщение о судьбе вышгородской команды появилось в конце прошлого года, но позже его опровергли.

В 16 поединках текущего сезона коллектив из Киевской области одержал всего 3 победы. Хуже в Первой лиге выступили только "Кремень" и "Подолье".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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