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"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду
Клуб выиграл борьбу у горняков
Фото: ФК Ворскла
Юрий Коротун рассказал о трансфере защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.
“Оба клуба активировали клаусулу Крупского, которая составила 3 млн евро. Все было в рамках джентльменских соревнований, мы с "Шахтером" были в одинаковых условиях. Что касается коммуникации с игроком, то я не могу сказать, какие условия предлагал "Шахтер", такой информации у меня нет.
Наш президент и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко очень долго общались с Крупским, объясняя перспективы и то, что мы хотим построить в "Металлисте 1925" и какую роль будет играть Илья в будущем нашей команды. Возможно, наши доводы были более убедительными, чем у "Шахтера".
“Если Илья выбрал себе агента, значит, он ему доверяет. В этой трансферной истории они выступают на одной стороне, поэтому заинтересованность агента должна равняться заинтересованности футболиста в выборе клуба, где ему будет лучше. Если игрок дал согласие на трансфер, это не может быть решением агента. "Металлист 1925" добился результата, которого хотел – мы пригласили в команду перспективного футболиста, на которого рассчитываем.
[Об аренде в "Ворсклу"] Еще на предыдущих этапах переговоров это было одним из пунктов трансфера. Если бы Илья подписал контракт с "Шахтером", то было бы так же. Конечно, мы хотели, чтобы Илья усилил нас зимой, но надеемся, что летом он станет еще сильнее и будет готов к конкуренции”, – заявил функционер.
Во второй половине января Илья играл в спаррингах полтавчан против "Градец-Кралове" (0:3) и "Андижана" (3:4).
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