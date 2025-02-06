"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду

Юрий Коротун рассказал о трансфере защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

“Оба клуба активировали клаусулу Крупского, которая составила 3 ​​млн евро. Все было в рамках джентльменских соревнований, мы с "Шахтером" были в одинаковых условиях. Что касается коммуникации с игроком, то я не могу сказать, какие условия предлагал "Шахтер", такой информации у меня нет.

Наш президент и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко очень долго общались с Крупским, объясняя перспективы и то, что мы хотим построить в "Металлисте 1925" и какую роль будет играть Илья в будущем нашей команды. Возможно, наши доводы были более убедительными, чем у "Шахтера".