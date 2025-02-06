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"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду

Первая лига
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Клуб выиграл борьбу у горняков

"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Юрий Коротун рассказал о трансфере защитника "Ворсклы" Ильи Крупского.

“Оба клуба активировали клаусулу Крупского, которая составила 3 ​​млн евро. Все было в рамках джентльменских соревнований, мы с "Шахтером" были в одинаковых условиях. Что касается коммуникации с игроком, то я не могу сказать, какие условия предлагал "Шахтер", такой информации у меня нет.

Наш президент и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко очень долго общались с Крупским, объясняя перспективы и то, что мы хотим построить в "Металлисте 1925" и какую роль будет играть Илья в будущем нашей команды. Возможно, наши доводы были более убедительными, чем у "Шахтера".

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“Если Илья выбрал себе агента, значит, он ему доверяет. В этой трансферной истории они выступают на одной стороне, поэтому заинтересованность агента должна равняться заинтересованности футболиста в выборе клуба, где ему будет лучше. Если игрок дал согласие на трансфер, это не может быть решением агента. "Металлист 1925" добился результата, которого хотел – мы пригласили в команду перспективного футболиста, на которого рассчитываем.

[Об аренде в "Ворсклу"] Еще на предыдущих этапах переговоров это было одним из пунктов трансфера. Если бы Илья подписал контракт с "Шахтером", то было бы так же. Конечно, мы хотели, чтобы Илья усилил нас зимой, но надеемся, что летом он станет еще сильнее и будет готов к конкуренции”, – заявил функционер.

Во второй половине января Илья играл в спаррингах полтавчан против "Градец-Кралове" (0:3) и "Андижана" (3:4).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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