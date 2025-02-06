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Нива Тернополь объявила об уходе вратаря

Первая лига

Виталий Жупанский покинул клуб

Нива Тернополь объявила об уходе вратаря

Фото: Нива Тернопіль

Новина українською

"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с голкипером Виталием Жупанским, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста с тернопольским клубом завершился, и стороны решили не продлевать соглашение.

24-летний голкипер присоединился к "Ниве" в сентябре 2020 года. За это время он провел в футболке "желто-зеленых" 11 матчей, пропустил 13 мячей и еще в двух встречах отыграл на ноль.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.

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Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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