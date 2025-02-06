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Нива Тернополь объявила об уходе вратаря
Виталий Жупанский покинул клуб
Фото: Нива Тернопіль
"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с голкипером Виталием Жупанским, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт футболиста с тернопольским клубом завершился, и стороны решили не продлевать соглашение.
24-летний голкипер присоединился к "Ниве" в сентябре 2020 года. За это время он провел в футболке "желто-зеленых" 11 матчей, пропустил 13 мячей и еще в двух встречах отыграл на ноль.
Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.
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