Нива Тернополь объявила об уходе вратаря

"Нива" Тернополь завершила сотрудничество с голкипером Виталием Жупанским, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста с тернопольским клубом завершился, и стороны решили не продлевать соглашение.

24-летний голкипер присоединился к "Ниве" в сентябре 2020 года. За это время он провел в футболке "желто-зеленых" 11 матчей, пропустил 13 мячей и еще в двух встречах отыграл на ноль.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в Группе Выбывания.