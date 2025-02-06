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"Не хватает реализации моментов". Тренер ФК ЮКСА подытожил ничью с Металлистом 1925-Б
Команды не выявили сильнейшего
Фото: ФК ЮКСА
Главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал прокомментировал ничью с "Металлистом 1925-Б" (0:0) в контрольном матче.
"Команда показала неплохую игру, учитывая, что сейчас мы работаем под нагрузками, поскольку это сборы. Такие условия естественно влияют на свежесть и скорость принятия решений на поле.
Не хватает реализации моментов, но мы активно работаем над этим компонентом игры. В целом доволен усердием ребят и тем, как они воспринимают наши требования", - приводит слова тренера клубная пресс-служба.
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