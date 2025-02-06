  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Не хватает реализации моментов". Тренер ФК ЮКСА подытожил ничью с Металлистом 1925-Б
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не хватает реализации моментов". Тренер ФК ЮКСА подытожил ничью с Металлистом 1925-Б

Первая лига

Команды не выявили сильнейшего

"Не хватает реализации моментов". Тренер ФК ЮКСА подытожил ничью с Металлистом 1925-Б

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал прокомментировал ничью с "Металлистом 1925-Б" (0:0) в контрольном матче.

"Команда показала неплохую игру, учитывая, что сейчас мы работаем под нагрузками, поскольку это сборы. Такие условия естественно влияют на свежесть и скорость принятия решений на поле.

Не хватает реализации моментов, но мы активно работаем над этим компонентом игры. В целом доволен усердием ребят и тем, как они воспринимают наши требования", - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

По теме
yellow-arrow
Нива Тернополь объявила об уходе вратаря
yellow-arrow
"Мы с Шахтером были в одинаковых условиях": вице-президент Металлиста 1925 объяснил, почему Крупский выбрал харьковскую команду
yellow-arrow
Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги
Металлист 1925 (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости