"Не хватает реализации моментов". Тренер ФК ЮКСА подытожил ничью с Металлистом 1925-Б

Главный тренер ЮКСА Дмитрий Чирикал прокомментировал ничью с "Металлистом 1925-Б" (0:0) в контрольном матче.

"Команда показала неплохую игру, учитывая, что сейчас мы работаем под нагрузками, поскольку это сборы. Такие условия естественно влияют на свежесть и скорость принятия решений на поле.

Не хватает реализации моментов, но мы активно работаем над этим компонентом игры. В целом доволен усердием ребят и тем, как они воспринимают наши требования", - приводит слова тренера клубная пресс-служба.