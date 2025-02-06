Хавбек, который пережил инфаркт на тренировке, может возобновить карьеру в Первой лиге

30-летний украинский хавбек Олег Данченко прибыл в расположение перволиговой тернопольской "Нивы" , которая начала подготовку к весенней части сезона.

Как сообщает Sport.ua, именно в этой команде продолжит карьеру футболист, который в свое время в составе "Шахтера" выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Однако поскольку футболист некоторое время был вне футбола, то наставнику "Нивы" Юрию Вирту нужно время, чтобы убедиться в нынешних возможностях этого опытного полузащитника.

Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко в составе "Зари" прямо во время тренировки на сборах в Турции случился инфаркт, у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого футболист долго восстанавливался, ра ботал на тренировках, но летом 2024 года все-таки объявил о завершении карьеры игрока.

Кроме "Шахтера" в активе Данченко есть выступления за "Черноморец", "Зарю", АЕК из Греции.