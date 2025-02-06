Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек, который пережил инфаркт на тренировке, может возобновить карьеру в Первой лиге
Олег Данченко прибыл в расположение тернопольской Нивы
Фото: ФК Зоря Луганськ
30-летний украинский хавбек Олег Данченко прибыл в расположение перволиговой
Как сообщает Sport.ua, именно в этой команде продолжит карьеру футболист, который в свое время в составе "Шахтера" выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Однако поскольку футболист некоторое время был вне футбола, то наставнику "Нивы" Юрию Вирту нужно время, чтобы убедиться в нынешних возможностях этого опытного полузащитника.
Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко в составе "Зари" прямо во время тренировки на сборах в Турции случился инфаркт, у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. После этого футболист долго восстанавливался, ра ботал на тренировках, но
Кроме "Шахтера" в активе Данченко есть выступления за "Черноморец", "Зарю", АЕК из Греции.
Популярное сейчас
- Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Источник: Шахтер начал поиск кандидатов на замену Пушичу
- Довбик уступает предшественнику, вылет Арсенала и безумный камбек Байера. Главные новости за 5 февраля
- Вацко: Мы такая же футбольная страна, как Сан-Марино и Мальта. Нам нужно делать чемпионат на 10-12 команд
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва