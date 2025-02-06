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Бывший игрок Ингульца и Оболони не подошел ФК ЮКСА
Причина - довольно необычная
Фото: ФК Оболонь
Перволиговая ЮКСА, которая вторую часть сезона-2024/25 проведет в чемпионской группе, активно просматривает свободных и доступных на рынке футболистов. К примеру, на спарринг против юношеской команды "Колоса" (6:0) руководитель столичного клуба Дмитрий Чирикало выставил в старте сразу семерых просмотровых, а сегодня (06.02.2025) в товарищеской встрече с "Металлистом 1925" (0:0) в Счастливом ЮКСА привлекла как минимум пятерых потенциальных новичков.
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По информации UA-Футбол, президент клуба Сергей Лесник блокирует все возможные входные трансферы игроков старше 30-ти лет. Так в команду не пробился Дмитрий Фатеев, который, согласно transfermarkt, до сих пор остается игроком "Мариуполя", однако из-за многомесячной задолженности вполне мог уже и разорвать контракт с клубом. В пользу 30-летнего правого защитника не сыграл даже хотя и скромный, но все равно опыт выступлений в УПЛ (30 матчей в составе "Оболони", "Ингульца" и "Зирки"). И, по нашей информации, Фатеев уже не единственный, кому "отказали" по принципу "эйджизма".
Интересно, что в ростере ФК ЮКСА есть как минимум семь игроков от 30-ти лет и старше, и двое – "на флажке" (по 29 лет). Именно 30 лет атакующему полузащитнику Никите Татаркову, переход которого UA-Футбол анонсировал текущей зимой, и подписание действительно состоялось.
Отказ от опытных футболистов где-то противоречит главной цели клуба – ЮКСА стремится выйти в УПЛ. Задача имиджево необходима президенту, поскольку в случае попадания в футбольную "элиту", клуб гарантированно получит дополнительные весомые инвестиции. А вот выделят ли деньги инвесторы на Первую лигу сезона-2025/26 – большой вопрос.
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