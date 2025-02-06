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"Ведем переговоры относительно сумм компенсации", - директор клуба Первой лиги сватает своих игроков в УПЛ
Некоторые игроки Кремня могут пойти на повышение
Фото: ФК Кремінь
Директор перволиговского "
– Насколько известно, некоторые игроки "Кремня" могут перейти в более сильные клубы. Например, Александр Дихтярук ("Ингулец") или Дмитрий Сабиев ("Металлист 1925"). Расскажите секрет успеха "Кремня", откуда, несмотря на скромные места в турнирной таблице, футболисты довольно часто идут на повышение.
– Это заслуга клуба, тренеров, всего персонала, кто работает на команду, что можем рассмотреть и подготовить футболистов, чтобы они пошли на более конкурентный уровень и в коллективы, которые имеют высокие задачи. Если сказать коротко – это кропотливая работа всего клуба.
– Я так понимаю, что "Кремень" получит финансовую компенсацию за тех игроков, которые будут покидать клуб?
– Да, мы за каждого футболиста хотим получить компенсацию. Сейчас есть некоторые вопросы по конкретным ценам за игроков – мы хотим получить одни деньги, клубы готовы платить другие, поэтому переговоры продолжаются.
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