"Ведем переговоры относительно сумм компенсации", - директор клуба Первой лиги сватает своих игроков в УПЛ

Директор перволиговского " Кремня " Андрей Филь рассказал об интересе к игрокам свое команды со стороны клубов УПЛ.

– Насколько известно, некоторые игроки "Кремня" могут перейти в более сильные клубы. Например, Александр Дихтярук ("Ингулец") или Дмитрий Сабиев ("Металлист 1925"). Расскажите секрет успеха "Кремня", откуда, несмотря на скромные места в турнирной таблице, футболисты довольно часто идут на повышение.

– Это заслуга клуба, тренеров, всего персонала, кто работает на команду, что можем рассмотреть и подготовить футболистов, чтобы они пошли на более конкурентный уровень и в коллективы, которые имеют высокие задачи. Если сказать коротко – это кропотливая работа всего клуба.

– Я так понимаю, что "Кремень" получит финансовую компенсацию за тех игроков, которые будут покидать клуб?

– Да, мы за каждого футболиста хотим получить компенсацию. Сейчас есть некоторые вопросы по конкретным ценам за игроков – мы хотим получить одни деньги, клубы готовы платить другие, поэтому переговоры продолжаются.