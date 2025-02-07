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Журналист рассказал, планирует ли один из проблемных клубов Первой Лиги сняться с чемпионата
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Фото - ФК Диназ
Журналист рассказал, планирует ли один из проблемных клубов Первой Лиги сняться с чемпионата.
По информации Дмитрия Виенкова, "Диназ" еще поиграет в Первой Лиге. Остаются молодые игроки и возможно с ними доиграют чемпионат.
"Диназ" сниматься пока не планирует, насколько я понял. Даже несколько молодых игроков с осени там еще остаются до сих пор в обойме. Вот, думаю, молодняком и будут доигрывать с минимальными условиями", - ответил Виенков.
Недавно стало известно, что у "Диназа" есть задолженность перед игроками и тренерским штабом по зарплате.
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"Диназ" по итогам первой части сезона занял восьмое место в группе B Первой Лиги и попал в "Группу выбывания".
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