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Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник
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Фото: ФК Металіст 1925
Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки.
По информации ТаТоТаке, Ари Моура присоединился к "Металлисту 1925" для подготовки к весенней части сезона.
Источник пишет, что первая попытка вылететь в Европу сорвалась из-за болезни бабушки. Футболист хотел ее поддержать. Вторая попытка провалилась из-за внезапных проблем с документами.
Все завершилось успешно. Бабушка выздоровела, документы в порядке.
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В первой части сезона Ари Моура забил за харьковский клуб 11 голов и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.
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