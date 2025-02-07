Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки, - Источник

Лучший бомбардир одного из лидеров Первой Лиги вернулся в клуб в разгар подготовки.

По информации ТаТоТаке, Ари Моура присоединился к "Металлисту 1925" для подготовки к весенней части сезона.

Источник пишет, что первая попытка вылететь в Европу сорвалась из-за болезни бабушки. Футболист хотел ее поддержать. Вторая попытка провалилась из-за внезапных проблем с документами.

Все завершилось успешно. Бабушка выздоровела, документы в порядке.

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В первой части сезона Ари Моура забил за харьковский клуб 11 голов и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.