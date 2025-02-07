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ЮКСА отказала не только Фатееву из-за возраста. Зато просматривают футболиста с шестью матчами в активе в этом сезоне
Странная история
Фото: ФК ЮКСА
"ЮКСА" отказала не только Фатееву из-за возраста. Зато просматривают футболиста с шестью матчами в активе в этом сезоне.
Как стало известно UA-Футбол, подобная ситуация была еще с одним футболистом. Его имя не разглашается, но на его счету 70 матчей в УПЛ, в том числе - и пять матчей в этом сезоне. Он был "забракован" Сергеем Лесником из-за возраста.
Зато "ЮКСА" просматривает форварда запорожского "Металлурга" Руслана Буряка, который в этом сезоне в целом сыграл лишь пять игр в Первой лиге и еще одну - в Кубке Украины.
По информации наших источников, Эмере, который ранее был на просмотре в "ЮКСА", вернется в "Ужгород". Ильчук также "ЮКСА" не подошел, но может продолжить карьеру в другом клубе Первой лиги.
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Напомним, что "ЮКСА" по итогам первой части сезона заняла четвертое место в Группе В Первой лиги и пробилась в Чемпионскую группу.
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