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Левый защитник Ворсклы перешёл в одного из лидеров Первой Лиги

Первая лига

Пошёл на понижение? Или наоборот

Левый защитник Ворсклы перешёл в одного из лидеров Первой Лиги

koloskovalivka.com

Новина українською

Левый защитник "Ворсклы" перешёл в одного из лидеров Первой Лиги.

"Металлист 1925" сообщил, что защитник полтавского клуба Александр Черноморец перешёл на правах аренды до конца сезона.

В харьковском клубе футболист выступит под 15-м номером.

В этом сезоне Александр Черноморец сыграл в 14-ти матчах за полтавский клуб во всех турнирах, в которых получил одну жёлтую карточку.

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Черноморец стал игроком "Ворсклы" в нынешнем сезоне, перейдя свободным агентом из "Колоса".

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Ворскла (Полтава) Александр Черноморец Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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