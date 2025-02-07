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Левый защитник Ворсклы перешёл в одного из лидеров Первой Лиги
Пошёл на понижение? Или наоборот
koloskovalivka.com
Левый защитник "Ворсклы" перешёл в одного из лидеров Первой Лиги.
"Металлист 1925" сообщил, что защитник полтавского клуба Александр Черноморец перешёл на правах аренды до конца сезона.
В харьковском клубе футболист выступит под 15-м номером.
В этом сезоне Александр Черноморец сыграл в 14-ти матчах за полтавский клуб во всех турнирах, в которых получил одну жёлтую карточку.
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Черноморец стал игроком "Ворсклы" в нынешнем сезоне, перейдя свободным агентом из "Колоса".
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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