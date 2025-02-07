Металлист 1925 отправил своего форварда в аренду в Австрию

" Металлист 1925 " отправил своего ганского форварда Раймонд Овусу в аренду в австрийский "Хорн", который борется за выживание во втором местном дивизионе.

Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона, о праве выкупа ничего не упоминается.

"Я очень рад переходу в "Хорн". Я сделаю все возможное, чтобы поддержать команду и своими голами не допустить вылета. Мне не терпится сыграть перед болельщиками и вместе отпраздновать успех", - заявил Овусу.

Напомним, что в текущем сезоне форвард провел десять матчей в Первой лиге, однако результативными действиями отличиться не сумел.

"Хорн" набрал девять баллов во втором австрийском дивизионе и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице.