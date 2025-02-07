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Металлист 1925 отправил своего форварда в аренду в Австрию

Первая лига
Обновлено

Раймонд Овусу отправился спасать Хорн от вылета из австрийской Первой лиги

Металлист 1925 отправил своего форварда в аренду в Австрию

metalist1925.com

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"Металлист 1925" отправил своего ганского форварда Раймонд Овусу в аренду в австрийский "Хорн", который борется за выживание во втором местном дивизионе.

Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Аренда рассчитана до конца сезона, о праве выкупа ничего не упоминается.

"Я очень рад переходу в "Хорн". Я сделаю все возможное, чтобы поддержать команду и своими голами не допустить вылета. Мне не терпится сыграть перед болельщиками и вместе отпраздновать успех", - заявил Овусу.

Напомним, что в текущем сезоне форвард провел десять матчей в Первой лиге, однако результативными действиями отличиться не сумел.

"Хорн" набрал девять баллов во втором австрийском дивизионе и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице.

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Источник:
SV Horn
Опубликовал: Михаил Черныш
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