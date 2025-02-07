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Металлист 1925 отправил своего форварда в аренду в Австрию
Раймонд Овусу отправился спасать Хорн от вылета из австрийской Первой лиги
metalist1925.com
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Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба.
Аренда рассчитана до конца сезона, о праве выкупа ничего не упоминается.
"Я очень рад переходу в "Хорн". Я сделаю все возможное, чтобы поддержать команду и своими голами не допустить вылета. Мне не терпится сыграть перед болельщиками и вместе отпраздновать успех", - заявил Овусу.
Напомним, что в текущем сезоне форвард провел десять матчей в Первой лиге, однако результативными действиями отличиться не сумел.
"Хорн" набрал девять баллов во втором австрийском дивизионе и занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице.
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