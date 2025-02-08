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Руководство Колоса хочет подписать хавбека Зари, чтобы усилить вторую команду

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Руководство Колоса хочет подписать хавбека Зари, чтобы усилить вторую команду

ФК "Інгулець" / Автор невідомий

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Правый вингер "Зари" Иван Головкин может перейти в "Колос", сообщает ТаТоТаке.

Руководство "Колоса" хочет усилить свою вторую команду "Колос-2" вингером "Зари" Иваном Головкиным. Как отмечает ТаТоТаке, контракт Головкина с "Зарей" действует до 30 июня 2027 года, поэтому "Колос" может подписать 24-летнего вингера на правах аренды.

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Напомним, Иван Головкин выступает за "Зарю" с июля 2023 года. За этот сезон он сыграл в 5 матчах и забил 1 гол.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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