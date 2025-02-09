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Экс-хавбек Вереса присоединился к одному из претендентов на выход в УПЛ

Первая лига

В Ровно так и не смог закрепиться

Экс-хавбек Вереса присоединился к одному из претендентов на выход в УПЛ

nkveres.com

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"Кудровка" подписала бывшего полузащитника "Вереса" Дениса Свитюху.

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Атакующий хавбек выступал за "красно-черных" с лета 2023 года. За полтора сезона он провел всего 12 матчей за клуб. В текущем УПЛ Свитюха появлялся только в поединке с "Динамо" (1:2). В конце 2024 года ровенский коллектив и футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"Кудровка" стала победителем группы В Первой лиги и будет выступать в "Чемпионской" группе, где разыграются путевки в элитный дивизион. При переходе на новый этап команда перенесла с предыдущей стадии 25 очков.

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Верес (Ровно) Денис Свитюха ФК Кудровка
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Источник:
Кудрівка
Опубликовал: Александр Симченко
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