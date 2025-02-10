  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Гомес: Металлисту по силам побороться за повышение в классе
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гомес: Металлисту по силам побороться за повышение в классе

Первая лига
Обновлено

Защитник настроен оптимистично

Гомес: Металлисту по силам побороться за повышение в классе

Фото - Металіст

Новина українською

Габриэль Гомес рассказал о подготовке ко второй части сезона и переходе Геннадия Синчука.

“Все мы в порядке и рады, что вернулись к своей работе, ведь уже соскучились по рутинному труду! Что касается погоды, мне не удается быстро привыкать к такой разнице в температуре и часовом поясе, поэтому первая неделя всегда очень тяжелая. Но потом мне удается адаптироваться.

В Бразилии я получил удовольствие от путешествий и других вещей, по которым я скучаю. К примеру, походы на пляж и встречи с друзьями. Отпуск для меня всегда важен для восстановления энергии вместе с семьей и друзьями”.

Читайте такжеЗащитник Металлиста: Мы доказали, что готовы выйти в чемпионскую группу. Почему бы нам не побороться за выход в УПЛ?

“Моя личная цель – помочь клубу достичь целей, которые он поставил перед собой на год. Индивидуальная составляющая также выходит на первый план, потому что она соотносится с тем, что нужно команде.

Я считаю, что у нас хорошая команда. Мы готовы сражаться за победу в каждой игре. И я уверен, что нам по силам продемонстрировать хороший футбол и побороться за повышение в классе!

[О комментарии Геннадию Синчуку на украинском языке "Успіхів, сину мій"] Часто говорю, что большинство молодых игроков – мои дети, но это просто шутка (улыбается, – авт.). Я был очень рад услышать, что он делает большой шаг вперед в карьере, и я верю, что другие молодцы игроки "Металлиста" тоже сделают этот прыжок вверх", – считает легионер.

В текущем сезоне Гомес провел 8 матчей и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
yellow-arrow
Вирт рассказал о задаче Нивы Т на вторую часть сезона и планах по усилению состава
yellow-arrow
Защитник Прикарпатья: Если сравнивать с довоенным временем, то чемпионат Первой лиги стал слабее
Металлист (Харьков) Габриэль Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости