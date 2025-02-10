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Гомес: Металлисту по силам побороться за повышение в классе
Защитник настроен оптимистично
Фото - Металіст
Габриэль Гомес рассказал о подготовке ко второй части сезона и переходе Геннадия Синчука.
“Все мы в порядке и рады, что вернулись к своей работе, ведь уже соскучились по рутинному труду! Что касается погоды, мне не удается быстро привыкать к такой разнице в температуре и часовом поясе, поэтому первая неделя всегда очень тяжелая. Но потом мне удается адаптироваться.
В Бразилии я получил удовольствие от путешествий и других вещей, по которым я скучаю. К примеру, походы на пляж и встречи с друзьями. Отпуск для меня всегда важен для восстановления энергии вместе с семьей и друзьями”.
“Моя личная цель – помочь клубу достичь целей, которые он поставил перед собой на год. Индивидуальная составляющая также выходит на первый план, потому что она соотносится с тем, что нужно команде.
Я считаю, что у нас хорошая команда. Мы готовы сражаться за победу в каждой игре. И я уверен, что нам по силам продемонстрировать хороший футбол и побороться за повышение в классе!
[О комментарии Геннадию Синчуку на украинском языке "Успіхів, сину мій"] Часто говорю, что большинство молодых игроков – мои дети, но это просто шутка (улыбается, – авт.). Я был очень рад услышать, что он делает большой шаг вперед в карьере, и я верю, что другие молодцы игроки "Металлиста" тоже сделают этот прыжок вверх", – считает легионер.
В текущем сезоне Гомес провел 8 матчей и забил 1 гол.
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