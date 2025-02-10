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Агробизнес подписал двух игроков Нивы (Тернополь)
В клубе сообщили о новичках
Фото - Агробізнес
Команда из Волочиска усилила состав защитником Андреем Зинем и центральным полузащитником Богданом Козаком.
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24-летний Андрей провел на профессиональном уровне 106 матчей в составе "Волыни" (Луцк) и "Нивы" (Тернополь). Центральному полузащитнику – 23. В период выступлений в детско-юношеских турнирах защищал цвета "Карпат" (Львов). На взрослом уровне сыграл 113 поединков в "Карпатах" (Галич) и "Ниве" (Тернополь).
Напомним, что клуб из Хмельницкой области финишировал вторым в группе А (28 очков). В регулярном чемпионате "Агробизнес" вместе с "Кудровкой" одержал наибольшее количество побед среди участников соревнования (9).
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