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Близнюк: Руководство Металлурга создало все условия для качественного проведения первого этапа сборов

Первая лига
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Специалисту не на что жаловаться

Близнюк: Руководство Металлурга создало все условия для качественного проведения первого этапа сборов

Фото: МФК Металург

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Главный тренер "Металлурга" Илья Близнюк рассказал о подготовке к продолжению чемпионата.

"Руководство клуба создало все необходимые условия для качественного проведения первого этапа сборов. Основной акцент мы сделали на общую, координационную и силовую выносливость. Для этого, в частности, использовали гимнастический зал, что помогло улучшить координацию и физическую силу".

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"Игроки получали серьезные нагрузки и проявили себя с наилучшей стороны. Мы отслеживали их физическое состояние с помощью системы мониторинга Polar, проводили тестирование "йо-йо", анализировали скорость и выносливость. Это позволило обрести полную картину физической готовности каждого футболиста.

Хорошо зарекомендовали себя молодые игроки. Мы дали им шанс проявить себя в контрольном матче с "Горняком-Спорт". Приятно поразил своей игрой вратарь Виктор Мокрицкий, также выделю Ярослава Дзюбко, Никиту Левченко, Дениса Дорошенко. Эти ребята продолжат работать и дальше с первой командой", – отметил наставник.

"Металлург" завершил регулярный чемпионат на 7-й позиции (17 баллов).

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Илья Близнюк Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург Запоріжжя
Опубликовал: Александр Симченко
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