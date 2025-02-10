Близнюк: Руководство Металлурга создало все условия для качественного проведения первого этапа сборов

Главный тренер "Металлурга" Илья Близнюк рассказал о подготовке к продолжению чемпионата.

"Руководство клуба создало все необходимые условия для качественного проведения первого этапа сборов. Основной акцент мы сделали на общую, координационную и силовую выносливость. Для этого, в частности, использовали гимнастический зал, что помогло улучшить координацию и физическую силу".

"Игроки получали серьезные нагрузки и проявили себя с наилучшей стороны. Мы отслеживали их физическое состояние с помощью системы мониторинга Polar, проводили тестирование "йо-йо", анализировали скорость и выносливость. Это позволило обрести полную картину физической готовности каждого футболиста.

Хорошо зарекомендовали себя молодые игроки. Мы дали им шанс проявить себя в контрольном матче с "Горняком-Спорт". Приятно поразил своей игрой вратарь Виктор Мокрицкий, также выделю Ярослава Дзюбко, Никиту Левченко, Дениса Дорошенко. Эти ребята продолжат работать и дальше с первой командой", – отметил наставник.