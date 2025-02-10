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Защитник Прикарпатья: Если сравнивать с довоенным временем, то чемпионат Первой лиги стал слабее

Первая лига
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Но за 3 года уровень остался примерно тем же, считает футболист

Защитник Прикарпатья: Если сравнивать с довоенным временем, то чемпионат Первой лиги стал слабее

Фото - Прикарпаття

Новина українською

Василий Француз дал интервью клубной пресс-службе.

[О новичках] "С Мирославом Трофимюком раньше не пересекались. С Юрием Романюком играли против "Карпат", а с Александром Цыбульником встречались, когда он выступал за "Подолье". Они опытные игроки и точно усилят нашу команду. Адаптация проходит хорошо, у нас дружеский коллектив, все поддерживают новичков. Видно, что они мотивированы, быстро вовлекаются в игровой процесс и добавляют конкуренцию в составе”.

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“Для нас каждая игра важна. Мы выходим на поле, чтобы побеждать, вне зависимости от соперника. Готовимся серьезно, работаем над тактикой, физической готовностью, анализируем игру соперника, разбираем их сильные и слабые стороны. Будет непростой матч [30 марта с ФСК "Мариуполь", – прим.], но мы настроены только на положительный результат.

Учитывая турнирную таблицу в группе "Выбывание", "Виктория" имеет наибольший отрыв, поэтому они выглядят сильнейшими. Но мы никого не боимся, хотя уважаем всех соперников. На этом этапе каждая игра – как финал и каждая команда борется за выживание, поэтому легких матчей не будет”.

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“Осенняя часть оставила неоднозначные эмоции. Мы старались, были хорошие моменты, но результат не удовлетворил. Хотелось бы добиться лучших показателей. Нам нужно работать над стабильностью, над реализацией моментов и игрой в обороне. Если исправим эти аспекты, весенняя часть будет успешнее.

[Об уровне Первой лиги] Это зависит, с какими годами сравнивать. Если принимать во внимание период, когда началась война, то уровень остался примерно тем же. Но если сравнивать с довоенным временем, то чемпионат сейчас стал слабее. Впрочем, мы верим, что постепенно все пойдет в лучшую сторону”, – заверил защитник.

Воспитанник "Прикарпатья" выступает в первой команде с 2016 года.

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Прикарпатье (Ивано-Франковск) Василий Француз
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Источник:
Прикарпаття
Опубликовал: Александр Симченко
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