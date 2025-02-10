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Вирт рассказал о задаче Нивы Т на вторую часть сезона и планах по усилению состава
Тренер также прокомментировал кадровые изменения
Фото: Нива Тернопіль
Главный тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт в интервью клубной пресс-службе рассказал об отпуске, задачах команды и кадровых изменениях.
- Расскажите, как Вы провели свой отпуск?
- Отпуск был длинным - пожалуй, самым длинным как для тренеров, так и для футболистов. Он длился 80 дней, поэтому времени было достаточно и для отдыха, и для анализа работы, которую мы выполнили с командой.
Конечно, были разговоры с игроками, ведь многие покинули клуб. Также были футболисты, которых я хотел бы видеть в команде и в дальнейшем. Мы общались и с потенциальными новичками, которые могли бы нас усилить. Поэтому, хотя это был отпуск, работы тоже хватало.
- Какая задача стоит перед командой на вторую часть чемпионата?
- Если мы оказались в группе "Выбывание", то задача однозначная - команда должна в следующем сезоне играть в Первой лиге.
- Зимой команду покинули ключевые игроки. Как будете выходить из этой ситуации?
- Да, вы правильно сказали, что много ключевых игроков покинуло клуб. Как я уже говорил ранее, со многими общался и хотел, чтобы они остались, но футболисты приняли такое решение, и я его уважаю. Хочу пожелать им удачи - это действительно были хорошие игроки.
Но "Нива" живет, "Нива" будет играть и с другими футболистами. Сейчас ведем активную селекцию: уже приехали новые игроки, с некоторыми будем подписывать контракты, еще ищем усиление. Нам нужно укрепить состав, чтобы решать более серьезные задачи в чемпионате.
- Какие позиции хотите усилить в преддверии чемпионата?
- Нам однозначно нужно усиление в каждой линии, но прежде всего - вратарская позиция, центр обороны, а также опорные полузащитники, это сейчас основные направления, которые нужно усилить.
- Болельщиков очень интересует информация о новичках команды. Какова ситуация по состоянию на сегодня?
- Думаю, со временем все болельщики узнают. Как только контракты будут подписаны, мы сразу представим новичков на официальном сайте, - отметил Вирт.
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