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Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
Александр Бандура будет работать в ФК "ЮКСА"
Фото: ФК ЮКСА
Бывший голкипер ряда украинских клубов Александр Бандура трудоустроился в ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.
38-летний экс-футболист занял должность тренера вратарей перволигового клуба. Детали сотрудничества не разглашаются.
Первую половину текущего сезона Бандура провел в составе "Миная" и "Диназа", после чего завершил карьеру. Александр также известен по выступлениям за "Сталь", "Рух", "Верес", ПФК "Львов" донецкий "Металлург" и другие.
"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.
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