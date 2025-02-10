Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги

Бывший голкипер ряда украинских клубов Александр Бандура трудоустроился в ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.

38-летний экс-футболист занял должность тренера вратарей перволигового клуба. Детали сотрудничества не разглашаются.

Первую половину текущего сезона Бандура провел в составе "Миная" и "Диназа", после чего завершил карьеру. Александр также известен по выступлениям за "Сталь", "Рух", "Верес", ПФК "Львов" донецкий "Металлург" и другие.

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.