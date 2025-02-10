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Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги

Первая лига

Александр Бандура будет работать в ФК "ЮКСА"

Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Бывший голкипер ряда украинских клубов Александр Бандура трудоустроился в ФК "ЮКСА", сообщает клубная пресс-служба.

38-летний экс-футболист занял должность тренера вратарей перволигового клуба. Детали сотрудничества не разглашаются.

Первую половину текущего сезона Бандура провел в составе "Миная" и "Диназа", после чего завершил карьеру. Александр также известен по выступлениям за "Сталь", "Рух", "Верес", ПФК "Львов" донецкий "Металлург" и другие.

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.

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Александр Бандура ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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