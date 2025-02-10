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Не Собослаи, а Собослой. Претендент на выход в УПЛ подписал контракт с воспитанником академии

Первая лига

Практически однофамилец известного футболиста Ливерпуля

Не Собослаи, а Собослой. Претендент на выход в УПЛ подписал контракт с воспитанником академии

Фото - ФК ЮКСА

Новина українською

Один из претендентов на выход в УПЛ подписал контракт с 16-летним воспитанником собственной академии.

В сообщении от футбольного клуба «ЮКСА» говорится о том, что Вячеслав Собослой подписал первый полноценный контракт с клубом. На счету нападающего 10 голов в 10 матчах ДЮФЛУ этого сезона. Согласно решению тренерского штаба, талантливый игрок переведен в основную команды клуба.

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Вячеслав Собослой обладает отличной техникой и умеет играть на обоих флангах в атаке. Во время тренировочных сборов он уже успел проявить себя, приняв участие в трех контрольных поединках этой зимой.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Андрей Журба
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