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Надежды спастись все меньше. Судьба Мариуполя решится до конца недели
На данный момент остается лишь один потенциальный спонсор
ФСК Маріуполь
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Это свидетельствует о том, что футболисты уже не верят, что команда удержится на плаву, что им вернут многомесячные задолженности по зарплате.
Как сообщает источник, на данный момент остается лишь один потенциальный спонсор, который не вышел из переговорного процесса с клубом. Если и с ним не удастся договориться о сотрудничестве до конца недели, то положение "горожан" станет критическим, и команда не избежит снятия с первенства Первой лиги.
Напомним, что сейчас "Мариуполь" занимает 10 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.
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